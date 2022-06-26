Son dakika haberleri... İsrail'de sanayi tesisinde yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İsrail'de sanayi tesisinde yangın

26.06.2022 10:02

Son dakika haber: - İsrail'de sanayi tesisinde yangın İsrail'in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

- İsrail'de sanayi tesisinde yangın

HAYFA - İsrail'in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

İsrail'in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildiği ve yangının çevredeki evlere ulaşmaması için ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, itfaiye ekiplerinin çevredeki evlerde mahsur kalan 3 kişiyi kurtardığı öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sanayi tesisinde meydana gelen patlamaların ardından çıkan yangında alevlerin tesisteki binaları sardığı görüldü.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... İsrail'de sanayi tesisinde yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:41 Ordu'da midibüs kaza yaptı: Dekan hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı
20:38 Mustafa Sarıgül, Yunanistan Parlamentosu önünde Türk bayrağı açmasının ardından saldırıya uğradı
20:33 Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı
20:20 AFAD şiddetli yağışa karşı Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'taki vatandaşları uyardı
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 10:32:41. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İsrail'de sanayi tesisinde yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement