İsrail'in Hayfa şehrindeki bir sanayi ve lojistik tesisinde dün gece meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildiği ve yangının çevredeki evlere ulaşmaması için ekiplerin çalışmalarını yürüttüğü belirtildi. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmadığı açıklanırken, itfaiye ekiplerinin çevredeki evlerde mahsur kalan 3 kişiyi kurtardığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri... İsrail'de sanayi tesisinde yangın - Son Dakika

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