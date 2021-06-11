Üye Girişi
Son dakika haberi! İsrailli aşırı sağcılar, koalisyondan vazgeçmeyen Yamina lideri Bennett için "ölüm büyüsü" yapılmasını istedi - Son Dakika

Son dakika haberi! İsrailli aşırı sağcılar, koalisyondan vazgeçmeyen Yamina lideri Bennett için "ölüm büyüsü" yapılmasını istedi

11.06.2021 16:35
Son dakika haberi! İsrailli aşırı sağcılar, koalisyondan vazgeçmeyen Yamina lideri Bennett için

Son dakika haberleri: İsrail'de Yamina (Sağ) Partisi lideri Naftali Bennett'i, sol ve merkez çizgiden gelen partilerle koalisyon hükümeti kurma kararından vazgeçiremeyen İsrailli aşırı sağcılar, Bennett'e karşı "ölüm büyüsü töreni" yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'de Yamina (Sağ) Partisi lideri Naftali Bennett'i, sol ve merkez çizgiden gelen partilerle koalisyon hükümeti kurma kararından vazgeçiremeyen İsrailli aşırı sağcılar, Bennett'e karşı "ölüm büyüsü töreni" yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrailli aşırı sağcı gruplar, ülkede sol ve merkez çizgideki partilerle hükümet kurma yoluna giden Bennet'e karşı öldürücü bir büyü töreni yapılması için çağrı yaptı.

Haberde, bu çağrılarla lanetin Bennett'in üzerine çekilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Pulsa diNura" adı verilen öldürücü büyü töreni çağrısının yapıldığı metinde, Yahudi dünyasına zarar vermek isteyen bu kötülüğün ortadan kaldırılması gerektiği kaydedildi.

Metinde, "İnsanların kişisel çıkarları için bu lanetin uygulanmasının kesinlikle yasak olduğunu biliyoruz, ancak İsrail halkının acımasızca bir kaderle yüzleşeceği durumlar istisna." denildi.

Pulsa diNura adlı öldürücü büyü yapılan kişinin üzerine tüm lanetlerin çekildiğine ve ölümüne yol açtığına inanılıyor.

Haberde, Filistinlilerle Oslo Anlaşmasını imzalayan eski İsrail Başbakanı İzak Rabin'in evinin önünde suikasta uğramadan bir ay önce Ekim 1995'te sağcılar tarafından böyle bir tören gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Ayrıca eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron için de 2005 yılında Gazze Şeridi'nden Yahudi yerleşimcileri tahliye etmesinin ardından benzer bir törenin düzenlendiğine dikkat çekilen haberde, Şaron'un 2006 yılında beyin kanaması geçirdikten sonra 2014'te öldüğü açıklanana kadar bitkisel hayatta kaldığı aktarıldı.

Aşırı sağcı olan ve Filistinlilere olan düşmanlığını gizlemeyen Bennett, İsrail'in Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 60'ını ilhak etmesini istiyor, Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkıyor, Yahudi yerleşim birimlerini ve Gazze'deki tüm savaşları destekliyor.

Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ve Yamina Partisi lideri Bennett öncülüğünde kurulacak koalisyon hükümetinin güven oylamasının pazar günü yapılması planlanıyor.

Lapid, 2 Haziran'da 7 muhalif partiyle koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaşmıştı.

Bennett-Lapid liderliğindeki koalisyon hükümeti belirtilen sürede Meclis'ten güven oyu alırsa, İsrail'de Mart 2009'dan bu yana başbakanlık koltuğunda oturan Netanyahu dönemi bitecek.

Koalisyon, Hükümet, Yahudi, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! İsrailli aşırı sağcılar, koalisyondan vazgeçmeyen Yamina lideri Bennett için 'ölüm büyüsü' yapılmasını istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var 16:54 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım 16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi 16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak 16:22 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor 16:10 Almanya'da yeni karar! Türkiye için seyahat uyarısı 1 Temmuz'da kalkıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor 16:00 Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor
Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü 15:00 Aynı odada kaldığı erkek arkadaşının serbest kalmasına acılı baba isyan etti! Genç hemşirenin sır ölümü Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu 14:44 Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu

Son Dakika Haberleri
17:08 Kurduğumuz düşleri unutmadık! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:46 Bakan Soylu uyardı: Kuzularımızı uyuşturucu çakallarına kaptırmayalım
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
16:33 Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi
16:30 Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi
16:21 Macron'a tokat atmanın cezası belli oldu! Saldırgan 18 ay ceza aldı, 4 ay hapis yatacak
16:13 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı
16:04 Beşiktaş'tan iddialara yanıt geldi: Okan Buruk'la görüşmedik
Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i Unutmadık kurduğumuz o düşleri! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenen ilk 11'i         
16:58
Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı Yemeğe değil, serinlemeye geliyorlar! 420 metre uzunluğundaki tünel lokanta çok farklı         
16:51
Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor         
16:35
Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi Leicester resmen Szalai'yi istedi! Macar stoper için 13 milyon euroluk teklif geldi         
16:31
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı         
16:14
Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı         
16:00
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor Beşiktaş ilk bombasını patlatmaya hazırlanıyor! Dünyaca ünlü yıldız Arturo Vidal geliyor         
14:36
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Marketten Ayçiçek yağı çaldı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı Marketten Ayçiçek yağı çaldı, polisin operasyonuyla gözaltına alındı         
14:19
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü Miras kalan tarla kabus getirdi! Köy halkını yasa boğan kazada 4 kişi öldü         
13:27
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş Son anket sonuçları dikkat çekti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakın rakibi Mansur Yavaş         
07:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 17:11:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! İsrailli aşırı sağcılar, koalisyondan vazgeçmeyen Yamina lideri Bennett için "ölüm büyüsü" yapılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement