Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin o anlarını kayda alıp ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin o anlarını kayda alıp ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

26.09.2022 00:44

Bağcılar'da26 yaşındaki Ali S., annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kestiği kafasını balkondan aşağı attı. Bu anları kameraya çeken ve sosyal medyada paylaşan 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Bağcılar'da 26 yaşındaki Ali S., annesini bıçaklayarak öldürdükten sonra kestiği kafasını balkondan insanlara gösterdi ve aşağı attı. Kan donduran cinayet sonrası evi de yakan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

OLAYI ÇEKİP PAYLAŞAN KİŞİLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da yaşanan anne cinayeti ile ilgili görüntü çekerek sosyal medyada paylaşım yapanlar hakkında işlem başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışmalarda görüntü çekerek paylaşım yapan 3 kişi, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan gözaltına alındığı bildirildi. Konu ile ilgili İStanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçu ile ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 25.09.2022 tarihinde Fevziçakmak Mahallesinde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olay anına ilişkin telefonla video çekildiği, çekilen görüntünün sosyal medya ile yazılı ve görsel basında paylaşıldığı belirlenmiştir.

Yapılan incelemede; görüntülerin ilk çekildiği adres tespit edilmiş, S.A.(19) ile babası N.A.(37) ve babasının arkadaşı G.K.(47) isimli ilk paylaşan şahıslar görevlilerimizce yakalamıştır.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Soruşturmanın Gizliliğinin Alenen İhlal Edilmesi" suçundan haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından 26.09.2022 tarihinde adli makamlara sevk edilecektir" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin o anlarını kayda alıp ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da annesinin kafasını kesip balkondan atan caninin o anlarını kayda alıp ve paylaşan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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