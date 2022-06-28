Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız kamerada

28.06.2022 13:58
Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız kamerada

SULTANBEYLİ'de park halindeki hafriyat kamyonlarının depolarından toplam 1 ton 575 litre yakıt çalan C.Z. yakalandı.

SULTANBEYLİ'de park halindeki hafriyat kamyonlarının depolarından toplam 1 ton 575 litre yakıt çalan C.Z. yakalandı. C.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yakıt çaldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de 18 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri arasında  Akşemsettin, Fatih, Yavuz Selim, Mecidiye ve Necip Fazıl Mahallelerinde park halindeki 5  hafriyat kamyonunun depo kısmından, toplamda 1 ton 575 litre yakıt çalındı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, siyah renkli bir aracın park halinde bulunan hafriyat kamyonlarının depo kısmına yaklaştığını, araç sürücüsünün depo kapağını kırdıktan sonra bir aparat yardımıyla yakıtları kendi araçlarına aktardığını tespit etti. Aracın plakasını sorgulayan polis, şüphelinin C.Z. olduğunu belirledi.

Ekipler, C.Z.'yi dün Beşiktaş Levazım Mahallesi'nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.Z., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelinin kamyonlardan yakıt çaldığı anlar ise iş yeri kamerasına yansıdı. Görüntülerde C.Z.'nin kısa sürede yakıtı kendi aracına aktardığı ve olay yerinden ayrıldığı görülüyor.


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Sultanbeyli'de 5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çalan şüpheli yakalandı Sultanbeyli'de 5 ayrı hafriyat kamyonunun depo kısmından yakıt çalan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Akşemseddin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de kamyonlardan yakıt çalan hırsız kamerada - Son Dakika
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