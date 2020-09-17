Altındağ semtindeki iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Berkay Atış, dışarı çıktığı sırada yokuş aşağı hızla gelen tekerlekli sandalyeyi fark etti. Tekerlekli sandalyenin arkasından koşan birinin kontrolden çıkan aracı yakalamaya çalıştığını farkeden Berkay, tekerlekli sandalyenin önüne geçerek durdurdu.

İzmir 'in Bornova ilçesinde tekerlekli sandalye ile yokuş aşağı giden adamı adamı, bir kişinin kurtarma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | İzmir'de bir kişinin tekerlekli sandalye ile yokuş aşağı giden adamı kurtarma anı kamerada - Son Dakika

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