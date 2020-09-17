İzmir'in Bornova ilçesinde tekerlekli sandalye ile yokuş aşağı giden adamı adamı, bir kişinin kurtarma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Altındağ semtindeki iş yerinde çalışan 22 yaşındaki Berkay Atış, dışarı çıktığı sırada yokuş aşağı hızla gelen tekerlekli sandalyeyi fark etti. Tekerlekli sandalyenin arkasından koşan birinin kontrolden çıkan aracı yakalamaya çalıştığını farkeden Berkay, tekerlekli sandalyenin önüne geçerek durdurdu.
Olay anı iş yerindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:11 - Kaynak: AA
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