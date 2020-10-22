Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti - Son Dakika

Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti

22.10.2020 17:57
Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 83 er, yemin ederek askerliğinin ilk bölümünü tamamladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 83 er, yemin ederek askerliğinin ilk bölümünü tamamladı.

Aliağa Cezaevi Jandarma Tabur Komutanlığında kısa dönem olarak temel acemilik eğitimini tamamlayan 83 asker için, Şakran Aliağa Cezaevi Tabur Komutanlığı bahçesinde yemin töreni düzenlendi. 2003/3 kısa dönem askerlerin yemin törenine; İzmir il Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Dursun Değirmenci, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, Şakran Cezaevi Jandarma Tabur Komutan Vekili Binbaşı Bülent Usta, Açık Cezaevi İnfaz Kurum Müdürü Yusuf Altun katıldı. Törende korona virüsü nedeniyle önlemlerde alınırken, yemin eden askerler acemilik eğitimini tamamladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Dursun Değirmenci yaptı. Değirmenci, "İçeceğiniz bu ant; vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup, dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin ifadesi, aynı zamanda kanun ordusu jandarmanın bir mensubu olduğunuzun kabul belgesidir. Hürriyet ve bağımsızlığımızın, toprak bütünlüğümüzün, laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetinin savunucusu ve her an göreve hazır bir kanun ordusu olan Jandarma Teşkilatının birer ferdi olarak, birlik ve beraberlik içerisinde yemininize bağlı kalıp, yurdumuzda emniyet ve asayişi sağlayacak ve her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk ulusunun şerefinin simgesi olduğunu ve yurdumuzun en ücra köşesinde bile sizlerle onurlandıracağının bilincinde hareket ederek, Jandarma Genel Komutanlığının bir temsilcisi olduğunuzu, görevinizi en iyi şekilde yapacağınızdan; kanun ve nizamı, doğruluk ve dürüstlüğü, hak ve adaleti daima rehber edineceğinizden ve yemininize sadık kalacağınızdan hiç kimsenin şüphesi yoktur" dedi.

Konuşmaların ardından eğitim ile sporda başarılı olan askerlere ve İzmir İl Jandarma Komutanlığına ilk katılan askere ödüllerini Albay Dursun Değirmenci verdi. - İZMİR

Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti
Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti
Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti
Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti
Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti

Jandarma, Aliağa, Asker, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir'de kısa dönem askerler yemin etti - Son Dakika

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