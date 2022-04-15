Son dakika haberi | İzmir'de liseliler atık malzemelerden yararlanarak teleskop yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi | İzmir'de liseliler atık malzemelerden yararlanarak teleskop yaptı

15.04.2022 11:07
Son dakika haberi | İzmir'de liseliler atık malzemelerden yararlanarak teleskop yaptı

Son dakika haber... İzmir Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Batuhan Laçinoğlu ve Berat Serhat Daşkın, öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden yararlanarak tasarladıkları teleskobun patentini aldı.

İzmir Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Batuhan Laçinoğlu ve Berat Serhat Daşkın, öğretmenlerinin desteğiyle atık malzemelerden yararlanarak tasarladıkları teleskobun patentini aldı.

Nafiz Gürman Mahallesi'ndeki yaklaşık 800 öğrencili lisede, Bilişim, Elektrik Elektronik, Makine ve İnşaat teknolojileri, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanlarında eğitimler veriliyor.

Okulda uzay ve astronomiye meraklı Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı 11. sınıf öğrencisi Batuhan Laçinoğlu ve Berat Serhat Daşkın, geçen yıl kasımda, TEKNOFEST'e katılabilmek adına öğretmenleri Murat Yılmaz ile teleskop üretmek için kolları sıvadı.

Bu konuda öncelikle atık malzemelerden yararlanan ekip, okul müdürü Mustafa Genç ve idarenin destekleriyle temin ettikleri araç gereçlerle çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Okulun isminin baş harflerinden esinlenilerek "NATEMSKOP" adını verdikleri ürünü geliştiren öğrenciler, Türk Patent ve Marka Kurumundan patent almayı da başardı.

Her okula bir teleskop hedefi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme öğretmeni Murat Yılmaz, AA muhabirine, ülkede üretimi olmayan teleskobun ithal edildiğini belirtti.

Bu gibi ürünlerin, her okulda bulunması gereken eğitim malzemeleri olduğunu dile getiren Yılmaz, "Öğrenci arkadaşlar uzaya ve astronomiye ilgiliydi, benim de bu anlamda deneyim ve birikimim vardı. Onların bir teleskop yapma fikri üzerine yola çıktık. Ortaya böyle güzel bir sonuç çıktı. Aslında bunu da devam ettirmek istiyoruz. Yeterli destek bulunursa 'Teleskopsuz okul kalmasın.' diye bir sloganımız var. Ülkemiz artık uzay çağına bir adım attı, Uzay Ajansı kuruldu, aya sert ve yumuşak iniş planları var. Biz de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri olarak, uzaya yaklaştığımız bugünlerde her okula bir teleskop göndererek destek olmak istiyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, teleskobun ana parçasını kağıt rulosundan, alttaki malzemeleri ise atık sıralardan yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Ardından bir ayna aşındırılarak yeterli miktara gelince üzeri alüminyum buharıyla kaplandı ve teleskobun içine arkadaşlarımız monte etti. Büyük çoğunluğunu onlar halletti, öğrencilerimiz bir projeye başlayıp bitirmenin, ortaya bir ürün çıkarmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler daha çok boş vakitlerinde çalıştı, onun dışında derslerine devam ettiler ve severek çalıştılar. Şimdi ilk önce TEKNOFEST'te derece elde edip daha sonrasında atölyede seri üretime geçmek ve ülkedeki diğer okullara teleskop göndermek gibi bir hedefimiz var."

Marka ve model patentini aldıkları ürünün tamamen yerli imkanlarla geliştirildiğini vurgulayan Murat Yılmaz, Türkiye'de hobi amaçlı genelde 4 ya da 5 inç teleskopların bulunduğunu ve bunların kapasitelerinin kısıtlı olduğunu söyledi.

"Teleskopla güneş patlamalarını seyrettik ve fotoğrafladık"

Yaptıkları teleskobun 6 inçlik olduğunu, bundan sonra 8 ve 10 inç gibi daha büyüklerini üretmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, "Teleskopla güneş patlamalarını seyrettik ve fotoğrafladık, mevsim geldiğinde sonbahara doğru da Jüpiter, Satürn ve Mars gözlemleri planlıyoruz. Yine önümüzdeki hafta Ay gözlemi yapacağız, ayrıca okulda yapacağımız gözlem şenliğinde hem öğrencileri hem de vatandaşları gökyüzüyle ve teleskopla buluşturmak istiyoruz." dedi.

Batuhan Laçinoğlu da Türkiye'de teleskop üretimi olmamasından yola çıkarak çalışmalara başladıklarını ve kısa sürede böyle ürün ortaya koymanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Okulun müdür başyardımcısı Melih Bakır ise ülkenin geleceği gençlerin yenilikçi projelerine ayrı önem verdiklerini, meslek liseleri olarak bu doğrultuda çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Son dakika haberi | İzmir'de liseliler atık malzemelerden yararlanarak teleskop yaptı - Son Dakika


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