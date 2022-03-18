Son dakika haberi! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu: 5 tutuklama

18.03.2022 11:09
Son dakika haberi! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu: 5 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre İzmir'in Buca, Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlara senet imzalatıp yüksek faizle borç veren, borcunu ödeyemeyen vatandaşları da icra yoluyla mağdur eden şahıslara yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Buca, Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde vatandaşlara senet imzalatıp yüksek faizle borç veren, borcunu ödeyemeyen vatandaşları da icra yoluyla mağdur eden şahıslara yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışına giren 60 vatandaşı, yüksek faizlerle (aylık yüzde 50, yüzde 100 ve yüzde 150) borçlandıran ve daha sonrasında tehdit, hakaret ve darp ederek imzalattıkları senetlerle icraya vererek mağdur eden şüpheliler operasyon başlattı.

Buca, Bornova, Konak ve Ödemiş ilçelerinde bulunan adreslere özel harekat destekli düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 9 adet senet, 2 adet ajanda ve not kağıdı, 2 adet farklı şahıslara ait kimlik fotokopisi, bir miktar esrar maddesi, 3 adet lyrica uyuşturucu hap, 1 adet döner bıçağı ve 1 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ile 1 adet şarjör ve 5 adet mermi ele geçirildi.

13 şüpheliden 5'i tutuklandı

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ettiği esnada mağdurların beyanlarına göre 2 şüpheli daha gözaltına alınırken, toplamda 13 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemler sonucunda 13 şüpheliden T.Y., S.K., H.S., M.K., İ.N. isimli şahıslar tutuklanırken, B.Ç., R.G., C.U., O.A., E.A. isimli şahıslar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.G., A.B., ve S.Y. isimli şahıslar ise serbest bırakıldı. - İZMİR

Son dakika haberi! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu: 5 tutuklama

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Ödemiş, İzmir, İcra, Borç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! İzmir'de özel harekat destekli tefeci operasyonu: 5 tutuklama - Son Dakika
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