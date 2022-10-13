Son dakika haberi: Jandarmadan iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Jandarmadan iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

13.10.2022 11:28
Son dakika haberi: Jandarmadan iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberi: Sakarya'nın Hendek ve Erenler ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 buçuk kilogram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 5 ecstacy hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'nın Hendek ve Erenler ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 buçuk kilogram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 5 ecstacy hap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Hendek ilçesi Şeyhler Mahallesi'nde ikamet eden N.G. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edildi. Operasyonda 8 buçuk kilogram kubar esrar ve elektronik terazi ele geçirildi. Erenler ilçesi Değirmendere ve Çaybaşıyeniköy mahallelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında ise 3 kilogram kubar esrar, 5 gram metamfetamin, 5 ecstacy hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konulara ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Jandarmadan iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Jandarmadan iki ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
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