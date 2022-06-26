Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

26.06.2022 07:57
Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bursa'da jandarma ekipleri çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Bursa'da jandarma ekipleri çok sayıda kaçak sigara ele geçirdi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde H.T. isimli şahsın otomobiliyle kaçak sigara getireceği istihbaratını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma izni sonrası Gürsu ilçe merkezinde durdurulan otomobilden 3 bin 180 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.T., adliyeye sevk edilmesinin ardından serbest bırakılırken, ele geçirilen sigaralara imha edilmek üzere el konuldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Jandarmadan kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

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