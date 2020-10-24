Son dakika haberi... Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 10 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi... Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 10 ölü

Bir son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim merkezine bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi. Aryen, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti. Görgü tanıkları, ölü sayısının daha fazla ve saldırının intihar saldırısı olduğunu öne sürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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