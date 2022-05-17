Son dakika haberi... KAÇAK GÖÇMENLERİ ALIKOYUP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi... KAÇAK GÖÇMENLERİ ALIKOYUP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

17.05.2022 14:21

Son dakika gündem haberi: VAN'a yasa dışı yollarla giriş yapan, ekonomik durumları iyi olan kaçak göçmenleri alıkoyup şiddet uygulayan, serbest bırakılmaları karşılığında fidye istediği iddia edilen S.A., tutuklandı.

VAN'a yasa dışı yollarla giriş yapan, ekonomik durumları iyi olan kaçak göçmenleri alıkoyup şiddet uygulayan, serbest bırakılmaları karşılığında fidye istediği iddia edilen S.A., tutuklandı.

Yasa dışı yollarla sınırı geçip Van'a gelen ve ekonomik durumları iyi olan kaçak göçmenleri cebir, şiddet, şantaj yoluyla alıkoyan ve serbest bırakılmaları karşılığında fidye istediği belirtilen S.A.'nın yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandrama Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. Adresi tespit edilen S.A., düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. S.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi... KAÇAK GÖÇMENLERİ ALIKOYUP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Son dakika haberi... KAÇAK GÖÇMENLERİ ALIKOYUP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KAÇAK GÖÇMENLERİ ALIKOYUP FİDYE İSTEYEN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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