Kadın elinden yöresel motifli ürünler Orta Doğu'ya ihraç edilecek

El emekleriyle hem ülke hem ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

İSTANBUL - Yöresel motifli ürünler dünyaya pazarlanıyor. Kahramanmaraş'taki atölyelerde kadın eliyle üretin işleme ürünleri ilk etapta Orta Doğu'ya ihraç edilecek.

İş hayatına atılan kadınlar atölyelerde yöresel Türk motifleri üretmeye başladı. İş kadını Ebru Kain tarafından Kahramanmaraş'ta açılan atölyede üretilen yöresel el emeği, işlemeli ürünler Orta Doğu'ya pazarlanıyor. Atölyede 60 kadın istihdam edilerek, aile bütçelerine katkıda bulunması da sağlanıyor. Ürünlere şimdiden talep gelmeye başladı. Öngörülen ihracat bedeli ise 250 bin dolar olarak hesaplanıyor. Atölyede ev dekorasyonu ürünlerden gelin çeyiz paketine kadar çok geniş yelpazede eşyalar üretiliyor.

Kadınları iş hayatına kazandırma amacıyla girişimlere başlayan Ebru Kain kurdukları atölyenin faaliyete geçme sürecini anlattı. Kain, "Kadın girişimciler ve kadın istihdamı ile ilgili çalışmalar yapmak istedim. Bu düşünceler sonrasında kadınların ağırlıkla ilgilendiği el emeği ve zanaatı değerlendirmek amacıyla Kahramanmaraş'a gittim. Burada kadınların katıldığı belediyelerin eğitim merkezlerine gidip orada kadınların çalışmalarını gözlemledim. Kadınlar bu merkezlerde 6 ay eğitim görüyorlardı. Fakat 6 aylık eğitim sonrası bir iş hayatına atılmadan evlerine dönüyorlardı. Kadınlarımızın bu kurslarda aldıkları eğitimi ticari faaliyetlere dökmek amacıyla atölye kurduk, el emeği ürünler üretmeye başladık" dedi.

"Kadınların el emeği ürünlerini Orta Doğu'ya ihraç ediyoruz"

Kadınların el emeği ile ürettikleri ürünlerin pazarlama aşamasından da bahseden Kain, "Orta Doğu'ya giderek bu ürünleri satabileceğimiz pazarları gözlemledik. Orta Doğu'da Türk motifleriyle ilgili kadınların yaptığı el emeği ürünlere talep gösterildiğini gördük. Dubai'de bir restoran ile görüşmelerimiz oldu Maraş'a özgü sim sırma işlemeler, tamamen el ile yapılmış yöresel ürünlere talep olduğunu gördük. 60 kadın ile çalışmaya başladık. Ürettiğimiz ürünlerin tamamı işlemeli, el emeği ile oluşturulan ürünler. Çeyiz ürünleri hazırlıyoruz, ev ürünleri üretiyoruz, hediye keseleri, bohçalar yapıyoruz. Orta Doğu pazarında el işlemesi çantalar ve çarıklara ilgi gösteriliyor. Bu ürünleri kadınlarımızın emekleriyle üretip işlerimizi büyütmeyi hedefliyoruz. Şu an için 60 kadına istihdam sağlıyoruz. Türk motiflerini, yöresel el işlemelerini Orta Doğu'ya pazarlıyoruz. Başlangıç itibariyle siparişlere baktığımızda 250 bin dolarlık bir ihracat yapacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kadınlar iş hayatına atılırken daha cesaretli olmalı"

Kadınların iş hayatında daha cesaretli olmasının gerektiğini de vurgulayan Kain, "Kadınlarda iş hayatına atılırken 'başarısız olur muyum' korkusu oluyor. Kadınlar iş hayatına atılırken daha cesaretli olmalı. Zaten bir girişim yaptıktan sonra başarıyı gördükçe bir cesaretlenme oluyor. Kadınlarında iş hayatında başarılı olabileceği görülüyor. Belediyelerin kurslarının özellikle kadınların eğitimi ve iş hayatına atılmaları için faydalı olduğunu düşünüyorum, fakat bu kurslarda eğitim alan kadınlara daha fazla istihdam alanı oluşturulması kanaatindeyim. Kadınların gündemimizde sürekli şiddet olaylarıyla anıldığını görüyoruz. Kadınların iş hayatıyla, girişimler ile gündemde olmalarını umuyoruz. Kadınlar iş hayatında daha fazla yer almalı, cesaretle iş hayatında var olmalılar" sözlerini kullandı.