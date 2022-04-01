Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, servis şoförleri ve rehber personeline trafik eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen eğitime çok sayıda okul servis sürücüsü ve rehber personel katıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Doğan ve Eyüp Kaplan, Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 2030 yılına kadar trafik kazalarının yüzde 50 azaltılmasının planlandığını belirterek bu plan doğrultusunda kolluk kuvvetlerine ve diğer paydaş kurumlara görevler verildiği belirttiler.

Okul servis sürücüsü ve rehber personele bu kapsamda eğitimler verildiği belirten Astsubay Kıdemli Başçavuş Kaplan, sürücülere seslenerek, "Yaptığınız iş gerçekten çok önemli ve hassas. Sizler anne babaların göz nuru, geleceğimizin teminatı olan çocukları taşıyorsunuz. Okul servis araçları kullanırken daha fazla özen göstermeniz gerekir. Yaptığınız iş kesinlikle ihmal ve dikkatsizlik kaldırmaz." dedi.

Mehmet Doğan da servis sürücü ve araçlarında bulunması gereken özellikler hakkında bilgiler verdi.