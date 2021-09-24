Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 1 gözaltı - Son Dakika

Evde yapılan aramada, iki adet plastik kova içinde 270 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Afşin ilçesi Tanır Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kahramanmaraş 'ta bir evde yapılan aramada 270 gram kubar esrar ele geçirildi.

AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim

Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar

Son Dakika! Faiz indiriminin etkileri devam ediyor! Dolar, bir kez daha rekor kırdı