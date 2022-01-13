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Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı

13.01.2022 13:31

Gelen son dakika haberine göre Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı TUNCELİ Tunceli'nin Hozat ilçesinde kar nedeniyle çöken çadır kümesinin altında kalan 900 tavuğu, jandarma ekipleri kurtardı.

Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı

TUNCELİ Tunceli'nin Hozat ilçesinde kar nedeniyle çöken çadır kümesinin altında kalan 900 tavuğu, jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesi Sarısaltık köyünde etkili olan kar nedeniyle kadın girişimci M.Ç.'nin çadırdan kümesi çöktü. M.Ç., AFAD ve jandarmadan yardım istedi. Yardıma koşan Hozat İlçe Jandarma Komutanlığı çöken çadır kümesinin altında kalan 900 tavuğu kurtardı.

Ardından Hozat kaymakamlığı ve AFAD tarafından temin edilen çadırları kuran jandarma ekipleri, tavukları çadırlara nakletti.

Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı
Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı

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Jandarma, Hisarcık, Hozat, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kar nedeniyle kümes çöktü, 900 tavuğu jandarma kurtardı - Son Dakika
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