Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada

15.05.2022 18:06

Karabük'te kargo teslimatı yapan bir kişinin el arabasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Karabük'te kargo teslimatı yapan bir kişinin el arabasından hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kemal Güneş Caddesi'nde dağıtıma çıkan bir kargo firmasının çalışanı, üzerinde kargo paketleri bulunan el arabasını iş merkezinin önüne bırakarak müşteriye ürün teslim etmeye gitti.

Geldiğinde içerisinde cep telefonu olan bir paketin el arabasında olmadığını fark eden çalışan, durumu polise bildirdi.

İş merkezinin girişindeki dükkanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, paketi biri kadın 2 şüphelinin çaldığını belirledi.

Ekiplerce yakalanan şüpheliler, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Çalınan telefon ise kargo çalışanına iade edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki şüphelinin içerisinde telefon olan kargo paketini alıp uzaklaşması yer alıyor.

Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada
Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargocunun el arabasından cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika


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