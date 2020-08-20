Son dakika haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü

Son dakika 3. sayfa haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü -Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı markete girdi, market savaş alanına döndü -Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kargo tırı önce kepçeye arkadan çarptı...

Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü

-Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı markete girdi, market savaş alanına döndü

-Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi

MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kargo tırı önce kepçeye arkadan çarptı ardından markete girdi. Kazada arkadan kargo tırının çarptığı kepçe devrilirken, kepçe operatörü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza 05.15 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi İzmir- İstanbul karayolu üzeri Yeniköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametinden Manisa istikametine seyir H.Ö idaresindeki 16 BE 604 plakalı Yurtiçi Kargo firmasına ait Ford marka kargo tırı, aynı istikamette seyir halindeki Yakup Akay operatörlüğündeki 45 ŞB 001 plakalı kepçeye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yan yatarak sürüklenirken, elektrik direğine çarparak durdu. Kepçeye arkadan çarpan kargo tırı ise yol üzerinde bulunan markete girdi. Kaza sonrası kepçenin çarparak durabildiği elektrik direğindeki kablolar nedeniyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kepçe operatörü Yakup Akay, bulunduğu yerden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından kepçe operatörü Yakup Akay ile kimliği öğrenilemeyen kargo tırı sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kepçe operatörü Yakup Akay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Öte yandan kargo tırı şoförü H.Ö.'nün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve ambulansı kabul etmediği öğrenilirken, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şehzadeler Belediyesi'nde görevli olduğu Yakup Akay'ın ölüm haberi üzerine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Başkan Çelik, "Bugün sabah saatlerinde kullandığı iş makinesi ile çalışma alanına giderken, Yeniköy Mahallemizde meydana gelen trafik kazasında rahmeti rahmana kavuşan mesai arkadaşımız Yakup Akay kardeşime Rabbimden rahmet, ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:30

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Kargo tırının, kepçeye arkadan çarptığı feci kaza kamerada: 1 ölü - Son Dakika
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