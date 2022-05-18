Son dakika haberi... Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı

18.05.2022 11:44
Son dakika haberi... Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberleri... Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza; Gölge, Kars karayolu Boğatepe Köyü mevkiinde meydana geldi. V.Ç. yönetimindeki ticari araç Boğatepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü V.Ç. ve araçta yolcu olarak bulunan G.Ç., K.Ç. ile H.Y. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Harakani Devlet Hastanesi sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı. - KARS

Son dakika haberi... Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı
Son dakika haberi... Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Tragger, Kaza, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kars'ta trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
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