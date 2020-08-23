Son dakika haberi: Kastamonu'da 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti - Son Dakika

Kastamonu'da korona virüs nedeni ile kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alınan 2 kişi kurtarılamayarak hayatını keybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin'de karantina altındayken rahatsızlanarak Kastamonu'da Eğitim ve Araştırma Hastanesine korona virüs servisine kaldırılan Firdes Özcan, burada yoğun bakım servisine alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Firdes Özcan hayatını kaybetti.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs tedavisi gören Ahmet Tekelioğlu hayatını kaybetti. Rahatsızlanması sonucu Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden Ahmet Tekelioğlu, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı. Tekelioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. - KASTAMONU