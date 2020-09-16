Son dakika haberi! Kavakköy'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi! Kavakköy'deki orman yangını kontrol altına alındı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberi! Kavakköy'deki orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi yakınlarında bulunan orman ve makilik alanda saat 14.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu ALO 177 Oman Yangını İhbar Hattına bildirdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere; 5 helikopter, 1 uçak, 24 arazöz, 3 dozer ve 150 personel ile müdahale etti. Ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, yaklaşık 10 hektarlık bir alanın zarar gördüğü bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Kavakköy, Gelibolu, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 00:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kavakköy'deki orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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