AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Serdar Cengiz (37), tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesindeki Şehirönü Mahallesi Özburun Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bekleyen K.T., B.İ. ve G.C., seyir halindeki bir otomobili durdurup, içinde kimliği öğrenilemeyen 2 kişiyle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşürken, bu sırada yakındaki parkta oturan Serdar Cengiz de sesleri duyup, kavgaya karışanları ayırmak için müdahale etti. Bunun üzerine gruptaki K.T. yanındaki tabancayla Serdar Cengiz'e 3 el ateş açtı. Serdar Cengiz kan içinde yere yığılırken, kavgaya karışanlar ise olay yerinden uzaklaştı.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Serdar Cengiz, ambulansla götürüldüğü Bolvadin Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kavgaya karışan 5 kişi ise jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Afyonkarahisar