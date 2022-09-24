Son dakika haberi: Kayseri'de, madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Kayseri'de, madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü

24.09.2022 00:36
Son dakika haberi: Kayseri'de, madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, krom madeninde çalıştığı sırada yüksekten düşen Sıddık Taysi (42), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde, krom madeninde çalıştığı sırada yüksekten düşen Sıddık Taysi (42), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Tomarza ilçesi Işıklar Mahallesi yakınlarındaki krom madeninde meydana geldi. Krom madeninde işçi olarak çalışan Sıddık Taysi, iddiaya göre dengesini kaybederek yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taysi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin çalışmasının ardından Taysi'nin cenazesi otopsi işlemleri için Tomarza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı Zonguldak'ta sağanak nedeniyle Ilıksu Deresi taştı Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı Muğla Ula'daki orman yangınıyla ilgili 1 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kayseri'de, madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:57 Otomobil devinden Rusya kararı! Fabrikaya kilit vurulacak
23:54 ORC Araştırma'nın anketinde İYİ Parti'nin aldığı oy oranı dikkat çekti
23:12 ABD'den Türkiye'ye teşekkür! Esir takasında iki ABD askeri de özgürlüğüne kavuştu
22:43 Kocaeli'de arızalanan tır çok sayıda aracı biçti
22:44 İbrahim Kalın yanıtladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı görüşecek mi?
21:57 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya borsada manipülasyonu tepkisi: Burunlarından getireceğim
21:15 Saat 21.00'i işaret etmişti! Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Verdiğim bir hafta sürede ne yaptın?
21:09 Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Kendisine ölünceye kadar şükran duyacağım
20:34 Bakan Vahit Kirişci duyurdu! Dana ve kuzu karkas alım fiyatı kilogram başına 2 lira arttı
20:01 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan Bakan Süleyman Soylu'ya: Yayınlayacağım videoyu izle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 00:43:05. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kayseri'de, madende çalışırken yüksekten düşen işçi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement