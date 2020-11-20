Son dakika haberi... Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

20.11.2020 00:39
Son dakika haberi... Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Balıkesir'in Kepsut ilçe Belediye Başkanı İsmail Cankul'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Balıkesir'in Kepsut ilçe Belediye Başkanı İsmail Cankul'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Cankul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah verdiği test sonucunun pozitif çıktığını ve kendisini evinde karantinaya aldığını söyledi.

Sağlık ekiplerince gerekli tetkik ve tedaviye başlandığını belirten Cankul, "Bu sabah üzerimde biraz kırgınlık ve ağrı vardı. Şüphelendiğim için Kepsut Devlet Hastanesine giderek test yaptırdım. Koronavirüs test sonucum pozitif çıktı. Hastalıkla ilgili herhangi bir semptom belirtim yok. Şuan için sağlık durumum gayet iyi. Bu süreçte belediye ile ilgili çalışmalarımı evimden sürdüreceğim. İnşallah kısa sürede bu hastalığı yenip Kepsut için hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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İsmail Cankul, Koronavirüs, Balıkesir, Kepsut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kepsut Belediye Başkanı Cankul'un Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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