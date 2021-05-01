Son dakika haberi! Kerkük sınırı yakınındaki DEAŞ saldırısında 3 Peşmerge öldü, 2 Peşmerge yaralandı - Son Dakika

Konuya ilişkin Rudaw'a açıklama yapan Peşmerge Güçleri Kerkük Batı Cephesi Sorumlusu Nuri Heme Ali, saldırı sonrasında çıkan çatışmada 3 Peşmergenin öldüğünü, 2 Peşmergenin de yaralandığını ifade etti.

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