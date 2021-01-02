Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat - Son Dakika

Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat

02.01.2021 11:35

Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat Kış aylarının gelmesiyle LPG dönüşümlü araçlarda bakım yapılmaması yangın riskini arttırıyor.

Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat

ESKİŞEHİR - Kış aylarının gelmesiyle LPG dönüşümlü araçlarda bakım yapılmaması yangın riskini arttırıyor.

Hava sıcaklığındaki mevsimsel değişimlerin plastik yakıt hortumlarında tahribata neden olmasından dolayı, özellikle LPG'li araç kullananların araç bakımlarını aksatmamaları gerekiyor. Motor kısmındaki çatlayan hortumların neden olduğu araç yangınlarının önüne geçmek için araçlarda yapılabilecek düzenli kontrol çok önemli. Araçlara bakım yaptırılması kadar bakım yaptırılan yerde çok büyük önem taşıyor. Uzmanlar araç bakımlarının mutlaka yetkili ve resmi servisler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

"Tüm yakıt kaçakları tehlikelidir ancak LPG kaçağı çok daha tehlikelidir"

LPG'li araçların bakımlarının çok daha önemli olduğunu belirten Eskişehir'de 14 yıldır LPG servisinde çalışan Emre Tezal, "Vatandaşlarımız yılda bir kez veya 10 bin kilometrede bir mutlaka yetkili bir LPG istasyonlarına gidip bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü kullanılan malzemeler plastik hortumlardır ve bunlar hava şartlarından dolayı zamanla mukavemetini yitirecek, sertleşecektir. Eski hortumlar sertleşip kırıldığında mutlaka kaçak yapacaktır. LPG kaçağı çok tehlikelidir. Tüm yakıt kaçakları tehlikelidir ancak LPG kaçağı çok daha tehlikelidir. Aracın ateşleme aksamında bir sorundan kaynaklı ya da dışarıdan herhangi şekilde araç alev alabilir. Bu sebeple her yıl kaçak ve hortum kontrollerinin yapılmasını önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

"Yetkili bayi unvanı olan istasyonlara işlem yaptırılmasını tavsiye ediyoruz"

Sanayi sektöründe çok fazla gayri resmi LPG dönüşüm istasyonu olduğunu ve bu işletmelerin araçlar için büyük tehlike taşıdığını belirten Emre Tezal şunları söyledi:

"Sadece Eskişehir'de 7 tane resmi 17 tane gayri resmi LPG dönüşüm istasyonu var. Buna dikkat etmek çok önemli. TSE'nin vermiş olduğu hizmet yeterlilik belgesine sahip olmayan işletmeler tamamen kara düzen çalışmaktadır. Herhangi bir yetkili makine mühendisleri yok ve herhangi bir kontrole tabi değiller. Bundan dolayı yetkili bayi unvanı olan istasyonlara işlem yaptırılmasını tavsiye ediyoruz."

Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat
Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat
Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat
Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat
Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat

Eskişehir, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

PSG tarihinin ilk golünü atan Bernard Guignedoux hayatını kaybetti Uzunlukları 2 metreyi bulan 4 asırlık dev mezar taşlarını görenler hayrete düşüyor Otoparkta 3 gencin sır ölümü! Ekipler, egzoz gazı ihtimali üzerine yoğunlaştı Polis ekipleri, sigara içerken yakalanan yolcuyu uçağın kapısından aldı 2017'de cezaevinden kaçmıştı! Aranan kadın hükümlü, saklandığı evde yakalandı Iraklı iş insanına suikast için geldi, bulamayınca korumasını öldürdü! Cinayet anı kamerada Para istediği genci sırtından bıçakladı, ifadesiyle pes dedirtti: Kimse bana küfredip aşağılayamaz Rusya değil Türkiye! 65 yaşındaki aşçı, dondurucu soğukta buzu kırıp suya girdi
Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi Hastanede yangın! Psikiyatri hastası yatağını ateşe verdi         
11:41
Geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Benzia, yeniden antrenmanlara başladı Geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Benzia, yeniden antrenmanlara başladı         
11:16
Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek Hamile kadının karnındaki bebeği çalmıştı! 12 Ocak'ta idam edilecek         
11:02
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, mutasyona uğrayan koronavirüs ile ilgili konuştu: Gençlerde bulaşıcılığı fazla, rehavete kapılmamalıyız         
10:41
Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı Cem Yılmaz eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı         
09:59
Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi Yılbaşı gecesinin reyting şampiyonu belli oldu! O Ses Türkiye ve İbo Show, bir programı listeden sildi         
09:51
Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık Kısıtlamayı delip minibüsle gezen gençlerden pes dedirten sözler: Uyuşturucu satmak için çıktık         
09:27
Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sağanak yağış uyarısı         
08:35
Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj Koronavirüsü yenen Şener Şen'den hastalık sonrası yeni imaj         
08:09
Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı Kazada aracı perte çıkan Enes Batur 1 milyon liraya yeni cip aldı         
07:44
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Vitrin mankeni" sözlerini eleştiren Akşener'e Soylu'dan tepki: Söylediği söz ağırıma gitti         
07:24
Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi         
21:27
Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti Rüştü Reçber'in kızı Tuana Reçber yıllar sonra ortaya çıktı! Güzelliğiyle dikkat çekti         
19:25
Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti Bu acının tarifi yok! İlkokul müdürü, 16 gün içinde tüm ailesini kaybetti         
18:44
Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı Kepçeyle duvarı yıkılarak girilen binada, 89 kişi kumar oynarken yakalandı         
18:04
Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu Milyoner'de ünlü şarkıcıya sorulan 60 bin TL değerindeki futbol sorusu geceye damga vurdu         
17:08
Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim Akhisar Belediye Başkanı'ndan piyango çıkan kişiye ilginç mesaj: 3-5 milyon at da hizmet edelim         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2021 12:14:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kış aylarında LPG'li araç sürücüleri dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei