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Son dakika haberi... KKTC'deki Falyalı cinayetinde 2 yakın koruma gözaltında - Son Dakika

Son dakika haberi... KKTC'deki Falyalı cinayetinde 2 yakın koruma gözaltında

12.02.2022 23:43
Son dakika haberi... KKTC'deki Falyalı cinayetinde 2 yakın koruma gözaltında

Son dakika haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın iki yakın koruması da gözaltına alındı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili polisin yürüttüğü soruşturmada, kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın iki yakın koruması da gözaltına alındı.

KKTC'de evine 200 metre uzakta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Polis Halil Falyalı'nın cinayeti ile ilgili bugün 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından, Falyalı'nın 2 yakın koruması olan Türkistan Gülce ve Halil Işık'ın da gözaltına alındığını açıkladı.

Polis, iki yakın korumanın cinayet gecesi ruhsatsız silah taşıdığı ve ateş açtıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. - LEFKOŞA

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Murat Demirtaş, Halil Falyalı, Kıbrıs, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... KKTC'deki Falyalı cinayetinde 2 yakın koruma gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... KKTC'deki Falyalı cinayetinde 2 yakın koruma gözaltında - Son Dakika
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