Son dakika haberi | KKTC'nin yerli otomobili "Günsel" Anavatan'a geliyor - Son Dakika

Son dakika haberi | KKTC'nin yerli otomobili "Günsel" Anavatan'a geliyor

12.11.2020 10:57
Son dakika haberi | KKTC'nin yerli otomobili

Son dakika gündem haberi... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili Günsel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek "MÜSİAD Expo 2020" fuarında meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili Günsel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek "MÜSİAD Expo 2020" fuarında meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye'ye geliyor.

MÜSİAD açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle ürettiği, Günsel'in ilk modeli B9'un tanıtımı, 20 Şubat'ta KKTC'de yapılmıştı. MÜSİAD Expo 2020, Günsel'in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak.

Yüzde 100 elektrikli otomobil Günsel'in ilk modeli B9'un ilk prototipleri KKTC'nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üretilen üç B9 prototipi ile katılacak olan Günsel, ikinci modeli J9'un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.

Günsel test sürüşüne hazır

İki adet B9 ve J9'un birebir ölçekli tasarım modeli Günsel'in standında sergilenecek. Üçüncü B9 ise basın mensupları ve sektör temsilcilerinin test sürüşleri için fuar alanı dışında hazır olacak. Elektrikli otomobilin en önemli parçalarından bataryası da Günsel standında sergilenecek. Günsel mühendisleri tarafından, dizayn edilen bataryanın tasarımı ve özellikleri hakkında bilgilendirme yapılacak.

2016'da tasarım çalışmalarına hız verilen Günsel'in ilk tasarım konsepti de aynı yıl "MÜSİAD Expo"da sergilenmiş ve ziyaretçilerinden yoğun ilgi görmüştü. Üç yıl aradan sonra Günsel, test sürüşüne hazır prototipleriyle aynı fuarda yer alacak. Seri üretimi 2021'in son çeyreğinde başlayacak olan Günsel'in üretim kapasitesi 2025'te yıllık 30 bin araca ulaşacak.

"Günsel'i Anavatanımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günsel Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, KKTC'de otomobil üretme hayallerini ilk kez 2016'da MÜSİAD Expo'ya katılarak yüksek sesle dile getirdiklerinde büyük bir ilgi ile karşılandıklarını hatırlatarak, "Bu ilgi, çıktığımız yolda Türkiye'mizin manevi desteğini yanımızda hissetmemizi sağladı. Sadece üç yıl sonra tasarımdan gerçeğe dönüşen araçlarımızla yeniden karşınızdayız." ifadelerini kullandı.

Günsel'in Türkiye'de ilk defa test edilecek olması ile ilgili ise Prof. Dr. Günsel, "Tasarımdan Ar-Ge'ye, teknolojiden mühendisliğe hep birlikte, tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüğümüz Günsel'i milletimizle, vatanımızla, anavatanımızla paylaşabilmenin onurunu, gururunu ve mutluluğunu tüm kalbimizle yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TOGG ve Günsel, Türk Dünyası'nın küresel yüzleri olacak"

KKTC'nin yerli otomobili Günsel'in ilk defa 2016'da yapılan MÜSİAD EXPO Fuarı'nda görücüye çıktığını hatırlatan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da Türkiye'deki ilk test sürüşlerinin yine MÜSİAD EXPO'da yapılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaan, ağırlıklı olarak ithal edilen otomobillerin ülkede üretilmesini sağlamanın yanında hem TOGG hem de Günsel'in Türk dünyasının küresel yüzleri olarak ihracat ve istihdam başta olmak üzere ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlamasını beklediğini de aktardı.

Rakamlarla Günsel

Günsel B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 kilometre hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 kilometre ile sınırlandırıldı. Günsel B9'un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100'ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel'in çalışan sayısı 166'ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025'te binin üzerine çıkacak.

Günsel B9'un üretimi için 28 ülkeden 800'ün üzerinde tedarikçi ile anlaşma imzalandı. Böylece Günsel, KKTC'nin küresel ekonominin bir parçası haline gelmesinde önemli bir katkı sağlamış oldu. Günsel'in ikinci modeli J9 ise SUV segmentinde üretilecek. Yine yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan J9'un tasarım konsepti de MÜSİAD Expo 2020'de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Elektrikli otomobiller dünya otomotiv piyasasındaki ağırlığını her geçen yıl artırıyor. 2018'de dünyada satılan elektrikli otomobil sayısı 2 milyon adetti. 2025'te 10 milyona ulaşması beklenen elektrikli otomobil satışlarının 2030'da 28 milyon, 2040'ta ise 56 milyon adede ulaşacağı öngörülüyor. 2040'ta otomotiv piyasanın yüzde 57'sini elektrikli otomobiller ele geçirecek.

Türkiye, Kıbrıs, Türk, Expo, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Anavatan'a geliyor - Son Dakika


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