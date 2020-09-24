Son dakika haberi... Kocaeli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Kocaeli'de, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karamürsel ve Körfez ilçelerinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtıp nitelikli dolandırıcılık yapıldığı ihbarları üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler İ.S. ve M.A'yı Kartepe ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden İ.S'nin 6, M.A'nın ise 9 suç kaydının bulunduğu belirlendi.