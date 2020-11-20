Son dakika haberi: Konya'da bir üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava sürüyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Konya'da bir üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava sürüyor

20.11.2020 15:31
Son dakika haberi: Konya'da bir üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava sürüyor, System.String[]

Son dakika haberi... Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da üniversite öğrencisi Mehmet Ali Demirel'in darbedilerek öldürülmesine ilişkin 3 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İsa Koç, Adil Koç ve Hüseyin Koç ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.G, polis memuru olduğunu, ihbar üzerine olay yerine gittiğinde, maktul üniversite öğrencisinin, Koç ailesinin bahçesinden dışarı çıkmak için duvara tırmanmaya çalıştığını gördüğünü söyledi.

Maktulün tel örgüler nedeniyle dışarı çıkamadığını anlatan A.G, "Bu nedenle maktulü çıkmaması için tuttum. Diğer polis memuru arkadaşlara maktulü indirmelerini söyledim. Maktulün kafasında ve sırtında kan gördüm, ancak çok fazla bir yarası gözükmüyordu. Daha sonra maktul yere yığıldı kaldı." ifadesini kullandı.

Tanık olarak dinlenen polis memuru B.M. de olay yerinde silah sayılabilecek bir alet görmediğini anlattı.

Savcı mütalaasında, sanıkların bahçe kapısını kilitleyerek, eylem ve fikir birliği içerisinde, demir çubuk ve sopayla maktule vurduklarının anlaşıldığını belirtti.

Mütalaada, sanıkların "haksız tahrik altında, fikir ve eylem birliği içinde kasten öldürme" suçundan, 12 yıldan 18'er yıla kadar cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Demirel (23), yurt dışında yaşayan eniştesinin ablasını darbettiğini duymuş, bunun üzerine bir arkadaşıyla ablasının kayınpederi Hüseyin K'nin, Mehmet Akif Mahallesi İsmet Bey Sokak'ta kaldığı eve gitmişti.

Demirel, burada eniştesinin babası Hüseyin (71) Koç, oğulları Adil (48) ve İsa Koç (46) tarafından demir çubuk ve sopalarla darbedilmiş, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan Hüseyin Koç, oğulları Adil ve İsa Koç tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, haklarında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Mehmet Ali Demirel, Polis Memuru, Konya, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Konya'da bir üniversite öğrencisinin darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava sürüyor - Son Dakika


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