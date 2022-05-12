Son dakika: Ev sahibi tarafından av tüfeğiyle öldürülen kiracının ailesi adalete güveniyor - Son Dakika

Konya'da su faturası meselesi nedeniyle kavga ettiği ev sahibi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Mevlüt Kapan'ın ailesi, zanlının en ağır cezayı almasını istiyor.

Meram ilçesi Büyük Kovanağzı Mahallesi Yaka Sokak'taki iki katlı evin bahçesinde, su faturasını ödemediği iddiasıyla ev sahibi Hüseyin M. tarafından 10 Mayıs'ta av tüfeğiyle öldürülen Kapan'ın geride gözü yaşlı eşi ve 3 çocuğu kaldı.

Eşini son yolculuğuna uğurlayan Havva Kapan, üç evladıyla kayınvalidesinin yanına taşındı.

Hayatını kaybeden Kapan'ın annesi Ayşe Kapan (66), AA muhabirine, zanlının hak ettiği cezayı almasını istediklerini, adalete güvendiklerini söyledi.

Eşinin 2007 yılında kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini anlatan Kapan, "Bir dayanağım oğlum vardı. Geride üç yetim çocuğu kaldı. Ben de ayaklarımdan rahatsızım. Şimdi bu yavrulara nasıl bakacağım." dedi.

Havalar ısınınca evden çıkmayı düşünüyorlarmış

Kapan, oğlunun bugüne kadar evin kirasını bile aksatmadığını söyledi.

Ödenmeyen su faturasının olayın bahanesi olduğunu belirten Kapan, şunları kaydetti:

"Ev sahipleri, oğluma gelen misafirlerinden bile rahatsız oluyordu. Oğlum da bu durumdan rahatsızdı. Geçen yıl sonbahar aylarında o evi kiralamışlardı. Ev bulabilseler hemen orayı boşaltacaklardı ama havaların ısınmasını beklediler, ciğerimiz yanıyor. Çocukların, babalarının öldüğünden haberi yok. Hala hastanede yatıyor sanıyorlar. Nasıl diyeceğimizi bilemiyoruz."