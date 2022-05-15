Son dakika haberi! Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

15.05.2022 13:42
Son dakika haberi! Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar ilçesi Meke Gölü arkası Çiçek Yaylası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur duası için toplanma yerine gidenlerin içerisinde bulunduğu Faik Üre (74) idaresindeki 01 TM 812 plakalı otomobil, toprak yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı Yağmur duasına giderlerken otomobil takla attı; 1 ölü, 3 yaralı Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü Konya'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü

Karapınar, Otomobil, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Konya'da otomobil takla attı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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