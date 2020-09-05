Son dakika haberi: Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bir kişinin elinde bulunan tarihi eserlerin satışını yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Yeni Mahalle'de tespit edilen adrese operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Bizans- Roma dönemine tarihlendiği değerlendirilen 6 bronz sikke, define dedektörü, ruhsatsız av tüfeği, kama ile 334 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi K.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 19:51 - Kaynak: AA
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