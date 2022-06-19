Son dakika: Yakınını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Yakınını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

19.06.2022 10:52

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Meram ilçesinde 75 yaşındaki yakınını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Meram ilçesinde 75 yaşındaki yakınını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hadimi Mahallesi'ndeki ikametinde bıçakla öldürülmüş bulunan Abdullah Kuyucak'ın (75) katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan eşkal bilgileri ve ifadeler doğrultusunda cinayet şüphelisinin Yalçın K. (20) olduğunu belirleyen polis, zanlının bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Polisi görünce cinayette kullandığı belirlenen ekmek bıçağıyla ekiplere direnen şüpheli, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı, suç aletine el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yalçın K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Kasten yaralama"dan suç kaydı bulunan Yalçın K'nin, psikolojik sorunları nedeniyle birçok kez ailesi ve yakınlarıyla kavga ettiği, ara sıra evden ayrıldığı öne sürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Yakınını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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