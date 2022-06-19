"Kasten yaralama"dan suç kaydı bulunan Yalçın K'nin, psikolojik sorunları nedeniyle birçok kez ailesi ve yakınlarıyla kavga ettiği, ara sıra evden ayrıldığı öne sürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika: Yakınını bıçakla öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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