Son dakika haberi | Koronavirüs tedavisi gören Bitlis'in kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu, hayatını kaybetti
10.12.2020 12:33
Son dakika haberlerine göre BİTLİS ve bölgenin kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu (82) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BİTLİS ve bölgenin kanaat önderlerinden Nurettin Mutlu (82) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nakşibendi şeyhlerinden Şeyh Masum'un oğlu Nurettin Mutlu'nun bir süre önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınarak tedavisine başlanan Mutlu'nun durumu ağırlaşmaya başladı. 21 Kasım'da Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mutlu, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nurettin Mutlu'nun cenazesi, bugün Güroymak ilçesi Erentepe Mahallesi'nde Şeyh Abdurrahmani Taği Mezarlığı'nda defnedilecek.
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