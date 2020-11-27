Son dakika haberi... Kovid-19 vaka sayısında artış kaydedilen İzmir'in işlek noktalarında yoğunluk gözlendi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış kaydedilen İzmir'de, işlek noktalarda kalabalıklar dikkati çekti.

İzmir'in önemli uğrak noktalarından Konak ilçesindeki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sabah saatlerinde sakinlik yaşanırken daha sonra yoğunluk oluştu. "Karşıyaka Çarşı" olarak bilinen Kemalpaşa Caddesi'nde ise kalabalıklar görüntülere yansıdı. Binlerce insanın hareket halinde olduğu caddede özellikle gençlerin dışarıda vakit geçirdiği görüldü. Öte yandan kent genelinde vatandaşların maske kuralına riayet ettiği de dikkati çekti.