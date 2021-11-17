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Son dakika haberi: Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

17.11.2021 19:29
Son dakika haberi: Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

Son dakika gündem haberi: AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın 3 adrese düzenlediği tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 998 adet sikke ve Bizans dönemine ait 2 altın küpe ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın 3 adrese düzenlediği tarihi eser operasyonunda, çeşitli dönemlere ait 998 adet sikke ve Bizans dönemine ait 2 altın küpe ile yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla tarihi eser kaçaklığı yaptıklarını belirlediği şüphelilere yönelik 3 adrese bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda Roma dönemine ait 396 bronz sikke, 170'i Miletos dönemine, 185'i Roma dönemine, 166'sı Orta Çağ dönemine, 77'si de İskender dönemine toplam 598 gümüş sikke, Bizans dönemine ait 4 altın sikke ve 2 altın küpe, ruhsatsız 1 tabanca ve 29 mermi ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Son dakika haberi: Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı

Kuşadası, Jandarma, Bizans, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Kuşadası'nda tarihi sikkelerle yakalanan 3 kişiye gözaltı - Son Dakika
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