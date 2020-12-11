Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu - Son Dakika

Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu

11.12.2020 10:55
Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız'ın, öğrenciyken üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva'da temellerini atarak otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı ve 4 yılda özel çocukların umudu olan eğitim materyali Tolkido, bir kez daha ödüllendirildi.

Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız'ın, öğrenciyken üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva'da temellerini atarak otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı ve 4 yılda özel çocukların umudu olan eğitim materyali Tolkido, bir kez daha ödüllendirildi. Yeni versiyonuyla yakın zamanda 0-8 yaş arası tüm çocukların kullanımına sunulacak Tolkido, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı 'İleri Aşama Kategorisi'nin sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Can Yıldız'ın, 2016 yılında daha öğrenciyken otizmli kuzeni Umut'un kelimeleri ailesinin sesinden, sevdiği oyuncaklarla oynarken daha rahat öğrenmesi için ortaya çıkardığı ürün Tolkido, 4 yılda birçok süreçten geçip özel çocukların eğitimlerinde yardımcısı oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok ödül ile çeşitli destekler kazanan Tolkido, Covid-19 sürecinde de eğitimlerin aralıksız sürdürmesine büyük yardımcı oldu. Tolkido'nun çocuklar üzerinde oluşturduğu olumlu etki, Kale Grubu'nun, 2016 yılında vefat eden kurucusu İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile bir kez daha ödüllendirildi. İleri Aşama Kategorisinde ödül, özel eğitim alan çocukların öğrenme sürecini hızlandırarak, evde de özel eğitim imkanına sahip olmalarını sağlayan Tolkido'nun oldu.

Bir çok ödül ve destek kazandılar

Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva'da temellerini attığı sosyal girişim Tolkido'nun aldığı ödül ve desteklerle ilgili bilgi veren Can Yıldız, 4 yıldır Tolkido ile çocukların hayatına faydalı teknolojiler geliştirmekten ve bunun ödüllerle takdir görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara Umut oldu

Tolkido'nun ortaya çıkış serüvenini de anlatan Can Yıldız, "Otizmli kuzenim Umut'un yetersiz eğitim sürecini görüp ailesinin yaşadığı problemlere tanık oldum. Amcamın çaresizce okul okul gezip internetteki kaynak taramalarına ve aldığı eğitim materyalleri ile evde de bu eğitim sürecini devam etme çabasında yanında bulundum. Tüm bunlardan yola çıkarak Umut'un iletişim becerilerini geliştirmek için amcam ile bir beyin fırtınası sonucunda Tolkido fikrini bulduk ve bunu şu anki ortağım ve üniversiteden arkadaşım Kağan Karadoğan ile hayata geçirdik. Tolkido'yu ilk tasarladığımızda özel eğitime ihtiyaç duyan otizmli çocukları hedeflemiştik. Ülkemizde 700 binden fazla yeterli eğitim alamayan otizmli çocuk var. Benim kuzenim de bu çocuklardan biriydi. Amaçladığımız şey, bu çocukların evlerinde de bilimsel tabanlı eğitim alabilmeleri ve toplumda bağımsız bir birey olup potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleriydi. Bunun için yola çıktık ve binlerce otizmli çocuğa dokunduk. KOSGEB Ar-Ge İnovasyon desteği de kazanarak geçtiğimiz Ege Teknopark'ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Her nesne sesli hale gelebiliyor

Can Yıldız, "Tolkido, çocukların dil ve konuşma, iletişim, ince motor becerileri, dinleme-anlama becerileri ve birçok alandaki eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile-öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali. Çocuklar için geliştirilmiş sesli ve ekransız bir akıllı oyun arkadaşı. Tolkido, sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp çocuğun yaşam alanındaki bardaktan yiyeceğe kadar her nesneyi istediğiniz kişinin sesinden sesli hale getiren özel bir teknolojiyi de içinde barındırıyor. Çocuğun öğrenme sürecini hızlandırırken evde de özel eğitim imkanını sağlıyor. Çocuğun Tolkido ile geçirdiği her süreç, yazılımımız tarafından yorumlanıyor ve aileye bir rapor olarak sunularak gelişim basamakları takip ediliyor" dedi.

Tolkido'nun 3 yıldır aktif bir şekilde sahada kullanımda olduğunu ve binlerce çocuğun her gün kullandığı akıllı bir oyun arkadaşı haline geldiğini ifade eden Can Yıldız, şöyle devam etti:

"Özel eğitim gereksinimi olan çocuklardaki olumlu etkilerini görünce, Tolkido'nun normal gelişim gösteren çocukların yabancı dil öğrenimi ve çift dilli yetiştirilmesi konusunda da faydalı olduğunu görüp etki alanını genişlettik. TolkidoMio adını verdiğimiz yeni ve gelişmiş versiyonuyla artık her çocuk, özel tanı bağımsız bir şekilde bu cihaz yardımıyla eğitim alabilecek. 18 Aralık'ta TolkidoMio hizmete sunulacak. Bu sayede daha fazla çocuğa ulaşıp daha iyi eğitim içeriği sunabileceğiz. En büyük hedefimiz; çocukları ekrana maruz bırakmadan onların akıllı bir oyun arkadaşı olmak. Arkadaş olduktan sonra zaten öğrenme süreci çok kolaylaşıyor. 0-8 yaş arası tüm çocukların dil ve konuşma, iletişim, ince motor becerileri, dinleme-anlama becerileri gibi birçok alanda gelişmelerini sağlamayı ve yabancı dil öğrenme, çift dilli büyüme konusunda çocukların akıllı bir arkadaşı olmayı istiyoruz. Tolkido'nun oyunlaştırma tekniği ve yüksek teknolojisi geri kalanını hallediyor" diyerek tüm çocuklar için geliştirdikleri yeni versiyonlarının tolkido.com adresinden incelenebileceğini söyledi. - İZMİR

Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu
Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu
Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu
Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu

Yaşar Üniversitesi, İbrahim Bodur, Can Yıldız, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın ailesi: Torunumuzun hayatı tehlikede Koronavirüs ilacı "favipiravir"i kullanmayı bırakanlar yoğun bakımlık oluyor Bakan Koca 3 gruba aşı yapılamayacak demişti, kişi sayısı netleşti! Yaklaşık 25 milyon kişi kapsam dışı kalacak ABD Başkanı Trump çark etti! Türkiye'ye yönelik 12 maddelik yaptırım paketini imzaladı Sadakat kartlarında biriken puanlar için son tarih 31 Aralık
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi         
10:28
İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi İsrail'de mahsur kalan Sivasspor'un başkanı Otyakmaz: Bize eziyet etmek niyetindelerdi         
10:23
Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü         
10:08
Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu         
09:57
Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi Yolun ortasında bayılan kadın için her geçen akıl verdi! Polis, tepki gösterdi         
09:40
Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı Demet Akalın, Okan Kurt'a gelen Survivor teklifi hakkında ilk kez konuştu: Hira engeline takıldı         
09:30
Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu Tren hattında çalışan işçiler, Balkan Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi buldu         
08:39
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti Taciz iddialarıyla gündeme gelen yazar İbrahim Çolak, son paylaşımının ardından intihar etti         
07:56
Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor         
00:42
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor         
20:24
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 11:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei