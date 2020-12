Yaşar Üniversitesi mezunu Can Yıldız'ın, öğrenciyken üniversitenin Kuluçka Merkezi Minerva'da temellerini atarak otizmli kuzeni Umut'a yardımcı olmak için tasarladığı ve 4 yılda özel çocukların umudu olan eğitim materyali Tolkido, bir kez daha ödüllendirildi. Yeni versiyonuyla yakın zamanda 0-8 yaş arası tüm çocukların kullanımına sunulacak Tolkido, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı 'İleri Aşama Kategorisi'nin sahibi oldu.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Can Yıldız'ın, 2016 yılında daha öğrenciyken otizmli kuzeni Umut'un kelimeleri ailesinin sesinden, sevdiği oyuncaklarla oynarken daha rahat öğrenmesi için ortaya çıkardığı ürün Tolkido, 4 yılda birçok süreçten geçip özel çocukların eğitimlerinde yardımcısı oldu. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası birçok ödül ile çeşitli destekler kazanan Tolkido, Covid-19 sürecinde de eğitimlerin aralıksız sürdürmesine büyük yardımcı oldu. Tolkido'nun çocuklar üzerinde oluşturduğu olumlu etki, Kale Grubu'nun, 2016 yılında vefat eden kurucusu İbrahim Bodur'un anısını ve değerlerini yaşatmak amacıyla bu yıl dördüncüsünü düzenlediği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödül Programı ile bir kez daha ödüllendirildi. İleri Aşama Kategorisinde ödül, özel eğitim alan çocukların öğrenme sürecini hızlandırarak, evde de özel eğitim imkanına sahip olmalarını sağlayan Tolkido'nun oldu.

Bir çok ödül ve destek kazandılar

Yaşar Üniversitesi Kuluçka Merkezi Minerva'da temellerini attığı sosyal girişim Tolkido'nun aldığı ödül ve desteklerle ilgili bilgi veren Can Yıldız, 4 yıldır Tolkido ile çocukların hayatına faydalı teknolojiler geliştirmekten ve bunun ödüllerle takdir görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzeni Umut için yola çıktı, özel çocuklara Umut oldu

Tolkido'nun ortaya çıkış serüvenini de anlatan Can Yıldız, "Otizmli kuzenim Umut'un yetersiz eğitim sürecini görüp ailesinin yaşadığı problemlere tanık oldum. Amcamın çaresizce okul okul gezip internetteki kaynak taramalarına ve aldığı eğitim materyalleri ile evde de bu eğitim sürecini devam etme çabasında yanında bulundum. Tüm bunlardan yola çıkarak Umut'un iletişim becerilerini geliştirmek için amcam ile bir beyin fırtınası sonucunda Tolkido fikrini bulduk ve bunu şu anki ortağım ve üniversiteden arkadaşım Kağan Karadoğan ile hayata geçirdik. Tolkido'yu ilk tasarladığımızda özel eğitime ihtiyaç duyan otizmli çocukları hedeflemiştik. Ülkemizde 700 binden fazla yeterli eğitim alamayan otizmli çocuk var. Benim kuzenim de bu çocuklardan biriydi. Amaçladığımız şey, bu çocukların evlerinde de bilimsel tabanlı eğitim alabilmeleri ve toplumda bağımsız bir birey olup potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleriydi. Bunun için yola çıktık ve binlerce otizmli çocuğa dokunduk. KOSGEB Ar-Ge İnovasyon desteği de kazanarak geçtiğimiz Ege Teknopark'ta çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Her nesne sesli hale gelebiliyor

Can Yıldız, "Tolkido, çocukların dil ve konuşma, iletişim, ince motor becerileri, dinleme-anlama becerileri ve birçok alandaki eğitimlerinde kullanılan görsel eğitim kartlarını, aile-öğretmen tarafından kişiselleştirilebilir ve seslendirilebilir hale getiren bir eğitim materyali. Çocuklar için geliştirilmiş sesli ve ekransız bir akıllı oyun arkadaşı. Tolkido, sadece kartlar ile sınırlı kalmayıp çocuğun yaşam alanındaki bardaktan yiyeceğe kadar her nesneyi istediğiniz kişinin sesinden sesli hale getiren özel bir teknolojiyi de içinde barındırıyor. Çocuğun öğrenme sürecini hızlandırırken evde de özel eğitim imkanını sağlıyor. Çocuğun Tolkido ile geçirdiği her süreç, yazılımımız tarafından yorumlanıyor ve aileye bir rapor olarak sunularak gelişim basamakları takip ediliyor" dedi.

Tolkido'nun 3 yıldır aktif bir şekilde sahada kullanımda olduğunu ve binlerce çocuğun her gün kullandığı akıllı bir oyun arkadaşı haline geldiğini ifade eden Can Yıldız, şöyle devam etti:

"Özel eğitim gereksinimi olan çocuklardaki olumlu etkilerini görünce, Tolkido'nun normal gelişim gösteren çocukların yabancı dil öğrenimi ve çift dilli yetiştirilmesi konusunda da faydalı olduğunu görüp etki alanını genişlettik. TolkidoMio adını verdiğimiz yeni ve gelişmiş versiyonuyla artık her çocuk, özel tanı bağımsız bir şekilde bu cihaz yardımıyla eğitim alabilecek. 18 Aralık'ta TolkidoMio hizmete sunulacak. Bu sayede daha fazla çocuğa ulaşıp daha iyi eğitim içeriği sunabileceğiz. En büyük hedefimiz; çocukları ekrana maruz bırakmadan onların akıllı bir oyun arkadaşı olmak. Arkadaş olduktan sonra zaten öğrenme süreci çok kolaylaşıyor. 0-8 yaş arası tüm çocukların dil ve konuşma, iletişim, ince motor becerileri, dinleme-anlama becerileri gibi birçok alanda gelişmelerini sağlamayı ve yabancı dil öğrenme, çift dilli büyüme konusunda çocukların akıllı bir arkadaşı olmayı istiyoruz. Tolkido'nun oyunlaştırma tekniği ve yüksek teknolojisi geri kalanını hallediyor" diyerek tüm çocuklar için geliştirdikleri yeni versiyonlarının tolkido.com adresinden incelenebileceğini söyledi. - İZMİR