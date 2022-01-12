Malatya'da birlikte ava gittiği kişiyi öldürdüğü iddia edilen zanlı cezaevine gönderildi.
İddiaya göre, C.G. ile H.H.T, Arguvan ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'nde ava çıktı.
Arazideki sazlık alanda H.H.T'nin tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği C.G, olay yerinde hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, olay yerini terk eden şüpheli H.H.T'yi av tüfeği ile yakaladı.
H.H.T, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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