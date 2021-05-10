Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi! Malatya'da torbacı operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Malatya'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen 5 ayrı operasyonda 9 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan 5 ayrı çalışmada toplam, 475 gram sentetik kannabinoid, 7 gram kokain, Bin 29 adet yeşil reçeteye tabi hap, 29,87 gram metamfetamin ve 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Konularla ile ilgili toplam 9 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

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