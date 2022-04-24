Son dakika haberi | Mali ve Burkina Faso'da terör saldırıları: 16 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Mali ve Burkina Faso'da terör saldırıları: 16 ölü, 20 yaralı

24.04.2022 18:16
Son dakika haberi | Mali ve Burkina Faso'da terör saldırıları: 16 ölü, 20 yaralı

Son dakika habere göre Batı Afrika ülkeleri Mali ve Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırılarında toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Batı Afrika ülkeleri Mali ve Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırılarında toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Batı Afrika, terör saldırıları ile kana bulandı. Mali ve Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırılarında toplam 16 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı. Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Soum kentindeki Gaskinde'de bulunan askeri üsse düzenlenen silahlı saldırıda 5'i asker olmak üzere 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Güvenlik kaynakları, saldırı sonucu çok sayıda askerin yaralandığını belirterek, üste önemli derece maddi hasar meydana geldiğini aktarıldı.

Mali'de 6 asker hayatını kaybetti

Mali ordusu tarafından yapılan açıklamada ise, üç askeri üsse eş zamanlı düzenlenen saldırılarda 6 askerin hayatını kaybettiği, 20 askerin de yaralandığı bildirilerek, teröristlerin Sevare, Niono ve Bapho'daki askeri üslere patlayıcı yüklü araçlarla intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıyı Amadu Kufa tarafından yönetilen terör örgütü El Kaide bağlantılı Macina Kurtuluş Cephesi üstlendi.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terör grupları, yıllardır Burkina Faso, Mali ve Nijer'de birçok saldırı düzenleyerek, binlerce kişiyi öldürürken, milyonlarca kişiyi ise yerinden etti. - BAMAKO

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Nijerya, ECOWAS misyonunda görev alacak 173 askeri Gine'ye gönderdi Son dakika haber: Nijerya, ECOWAS misyonunda görev alacak 173 askeri Gine'ye gönderdi

Burkina Faso, Batı Afrika, Terör, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Mali ve Burkina Faso'da terör saldırıları: 16 ölü, 20 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Deniz Türüç karşılaşmaya damga vurdu! Başakşehir'den, Hatayspor'a fark yağmuru
18:00 Ankara'da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
17:57 Ali Babacan'ın "Ermeni olayları" paylaşımına Ümit Özdağ'dan sert tepki: Evinize dönün
17:54 Taş ocağında çalışan hükümlü, işçi gibi davranan jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı
17:29 Sakaryaspor'un, 1. Lig özlemi sona erdi! Tuncay Şanlı yönetiminde önemli başarı
17:27 6'lı masa bugün 3. kez bir araya gelecek! Saadet, Gelecek ve DEVA'nın oyu ne kadar etkili?
17:21 Psikolog Esra Ezmeci'ye takipçisinden şaşırtan itiraf: Doktorumla muayene sırasında öpüştük
17:19 Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz, İngiliz devine imza atmaya hazırlanıyor! İşte tarihe geçecek teklif
16:53 Uğurcan Çakır, hesap makinesi paylaşımıyla taraftarı mest etti!
14:49 Mardin'de yaşayan ve yurt dışından gelen Süryaniler 2 yılın ardından Paskalya Bayramı'nı kutladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 18:22:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Mali ve Burkina Faso'da terör saldırıları: 16 ölü, 20 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement