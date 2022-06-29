Son dakika haberi... Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

29.06.2022 11:15
Son dakika haberi... Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberine göre Manisa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yürütülen soruşturmada 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu örgütün Mütevvelli Heyetinde faaliyet yürüttüğü, Bölge Lise Mesulluğü, Büyük Bölge Lise Mesulluğü, Büyük Bölge Talebe Mesulluğü ve sohbet hocalığı görevini yürüttüğü şeklinde haklarında beyanlar bulunan 7 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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