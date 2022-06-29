Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucu örgütün Mütevvelli Heyetinde faaliyet yürüttüğü, Bölge Lise Mesulluğü, Büyük Bölge Lise Mesulluğü, Büyük Bölge Talebe Mesulluğü ve sohbet hocalığı görevini yürüttüğü şeklinde haklarında beyanlar bulunan 7 şüpheli şahıs yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberi... Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

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