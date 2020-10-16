Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

16.10.2020 02:24
Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu, System.String[]

Son dakika haberleri: Muğla'nın Milas ilçesi sanayi sitesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Muğla'nın Milas ilçesi sanayi sitesindeki bir marangoz atölyesinde çıkan korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yangında maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki sanayi sitesinin birinci caddesinde yer alan Şeref Kahvecioğlu'na ait marangoz atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, atölyeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği'ne haber verdi. Yapılan ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölgeye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri de sevk edildi. Elektrik firması çalışanlarının bölgedeki enerjiyi kesmesinin ardından itfaiye ekipleri hızlı ve etkin bir şekilde müdahalede bulunarak kısa sürede yangını kontrol altına aldı.

İş yeri sahibi Şeref Kahvecioğlu'nun da üzüntüyle söndürme çalışmalarını yakından izlediği yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. İş yerinde maddi hasara neden olan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

İtfaiye, Yangın, Milas, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Marangoz atölyesinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

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