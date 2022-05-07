Son dakika haberi | Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

07.05.2022 15:49
Son dakika haberi | Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Mardin'in Savur ilçesinde yıldırımın isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Mardin'in Savur ilçesinde yıldırımın isabet eden çoban yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Serenli Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan 80 yaşındaki Ramazan Oral'a yıldırım isabet etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Oral'ın öldüğü belirlendi.

Oral'ın cesedi otopsi için Savur Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Serenli, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Mardin'de yıldırım isabet eden 80 yaşındaki çoban hayatını kaybetti - Son Dakika
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