Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda - Son Dakika

Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda

16.10.2020 16:53
Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda, System.String[]

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda.

KAYSERİ İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften bir artışa geçmiş durumdayız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Maske takmayan vatandaşlara ceza kesilen denetim sonrası konuşan Benli, "Kayseri olarak pandeminin orta seviyesinde bir düşüş yaşadık ama son 4 gündür düşüşümüz durmuş durumda. Hafiften bir artışa geçmiş durumdayız. Bu artışla ilgili olarak da filyasyonda gözümüze iki nokta çarpıyor. Birincisi öğrenci hareketliliği, ikincisi ise yeni sanayi bölgemizdeki oto tamircilerimizin bu virüse karşı önlemlerini biraz azaltmış olmaları. Bundan sonra inşallah daha kontrollü bir şekilde götürebiliriz. Bunun içinde maske konusu çok öne çıkmış durumda. Çünkü önümüzdeki ay grip ayı. Grip sezonuna giriyoruz. Grip sezonunu hasarsız atlatabilmek için maske kullanımı daha önemli hale geliyor. Maske aynı zamanda insanları grip virüsünden koruyor. Onun için maskeyi küçümsemeden tedbirlere daha çok uymamız gerekiyor" dedi.'KAYSERİ DEĞERLERİNİ VE BÜYÜKLERİNİ KAYBEDİYOR?Vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyaran Benli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Bakanımızın açıklamış olduğu düşüşün temel nedeni Kayseri halkımızın bu kurallara uyması, hareketliliği azaltması ve '15 gün evde kal Kayseri' çağrımıza kulak vermesi olarak görülüyor. Ayrıca, hızlı bir elbirliği bu sürecin toparlanmasına neden oldu. Ancak önümüzdeki günleri rahat geçirebilmemiz için mutlaka tedbirlere uymamız gerekiyor. Gençler, 'Bana bir şey olmaz' demeyin. Bu virüste siz taşıyıcı olabiliyorsunuz. Çocuklar süper taşıyıcı konumundalar. Bunun için sizler de lütfen maskelerinizi çıkarmayın. Mümkün olduğu kadar da evden ayrılmayın. Bir yandan vebale giriyoruz. Eğer tedbirlere uymamaktan dolayı bir başka birisi etkilenirse burada vebal kalıyor" diye konuştu.


Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda
Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda
Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda

İl Sağlık Müdürü, Ali Ramazan, Jandarma, Albay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Savaş meydanında umduğunu bulamayan Paşinyan, Karabağ'ın bağımsızlığının tanınması için Avrupa'daki Ermenilere sarıldı Aliyev, Karabağ'daki kirli tezgahı deşifre etti: Öldürülen askerler arasında Kanada ve Lübnan pasaportlu kişiler var G.Saray, altyapı oyuncularının peynir ve ekmekle beslendiği iddiasına yanıt verdi Yılan, kendisini kurtaran kadını az kalsın öldürüyordu Son Dakika: Vergi ve SGK borçlarına yapılandırma geliyor Bağcılar'da Bangladeşli öğrenciyi alıkoyup fidye isteyen şüpheliler yakalandı! Operasyon anı kamerada Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü adamı öldürüp cesedi molozların altına sakladı
24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü 24 yaşındaki Derya, sahte alkolden öldü         
17:21
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadir Şeker'in cezasına itiraz etti         
17:15
Oyunseverlerin merakla beklediği açıklama geldi! İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı Oyunseverlerin merakla beklediği açıklama geldi! İşte PlayStation 5'in Türkiye fiyatı         
17:07
Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor Türkiye S-400'lerin fitilini ateşledi iddiası! Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor         
16:28
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı Görenler dönüp bir daha bakıyor! Yüzen saray Bodrum'a demir attı         
16:14
Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı Kanser tedavisi gören sunucu Dilay Kemer, yoğun bakıma alındı         
15:36
Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım Ünlü anketçiden Kıbrıs seçimleriyle ilgili iddialı çıkış: Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım         
14:57
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:30
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti Trafik ışıklarında cam silen çocuğunun kafasının üzerinden kamyon tekerleği geçti         
13:14
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin hamile olduğu iddiasına öfke kustu         
11:35
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada Kümesine giren köpeği çocukların gözü önünde sopa ile dövdü! O anlar kamerada         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2020 17:55:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri İl Sağlık Müdürü: Koronavirüste düşüş 4 gündür durmuş durumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei