Son dakika haberleri: Mesire alanında bulunan restoranda yangın - Son Dakika

Son dakika haberleri: Mesire alanında bulunan restoranda yangın
25.11.2020 14:57
Son dakika haberler: - Mesire alanında bulunan restoranda yangın Gökyüzünü dumanlar kapladı İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda yangın çıktı, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.
- Mesire alanında bulunan restoranda yangın
Gökyüzünü dumanlar kapladı
İZMİR - İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda yangın çıktı, gökyüzü siyah dumanlarla kaplandı.
Öğle saatlerinde İzmir'in Buca ilçesi Kaynaklar Mahallesindeki mesire alanı içerisinde bulunan restoranda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahalede destek veriyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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