Bakan Akar Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Atakulov ile görüştü - Son Dakika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atakulov ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar resmi ziyaret kapsamında geldiği Kazakistan'ın başkenti NurSultan'daki ziyaretleri devam ediyor. Savunma Bakanlığındaki görüşmelerin ardından Bakan Akar, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığına geçti. Bakan Beybut Atakulov ile önce baş başa görüşen ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık eden Akar, gösterilen misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı.

Türkiye ve Kazakistan'ın ortak kültüre sahip olduğunu, kendilerini evlerinde hissettiklerini ifade eden Akar, "Cumhurbaşkanlarımız arasındaki dostluk biliniyor. Onların açtığı yolda bizim de ilerleyip ülkelerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ve milletlerimiz için gerekli çalışmaları yapmamız lazım. Bu konulardaki çalışmalar sadece ülkelerimize değil, bölge barışına, istikrarına da çok önemli katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beybut Atakulov ise korona virüs salgını sonrasında Kazakistan'a yardım eden ilk ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayarak "Türk halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi. Bunun üzerine Bakan Akar da "Korona virüs salgınındaki yardımlaşmamız sadece bir sembol. Biz kardeş Kazakistan ile iş birliğimizin artan bir tempoda devam etmesinden yanayız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Açıklamaların ardından görüşme basına kapalı devam etti.