Son dakika haberi... Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberi... Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi

Edinilen bilgilere göre, Ali Baştürk idaresindeki 33 VB 173 plakalı Bajaj marka motosiklet ile Mehmet Baltaş idaresindeki 44 BH 936 plakalı Ford marka kamyonet, ilçe merkezinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ali Baştürk ile motosiklette bulunan Ferhat Sarıyolcu yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından önce Çelikhan Devlet Hastanesine ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Ali Baştürk, Çelikhan, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 16:02 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:35 Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı 15:32 Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak 15:08 Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor 14:35 Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu 14:33 Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu 14:12 Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı 13:47 Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı 12:32 Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi 12:27 Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor 12:22 Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık 11:48 Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi 11:18 Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı 10:55 Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti 10:35 HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti 10:23 Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
15:35
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
15:32
Muğla'da kaybolan genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor
15:08
Son dakika: Erdoğan Ayasofya Camii'ne geldi, yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu
14:35
Son dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle İran ve Afganistan'a olan uçuşları durdurdu
14:33
Metiner'in "Soylu yokken ben vardım" sözlerine Bakan'dan jet yanıt! Ayetli gönderme yaptı
14:12
Netflix'in resmi hesabından atılmış gibi gösterilen "Türkiye'den çekiliyoruz" tweeti ortalığı karıştırdı
13:47
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
12:32
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
12:27
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
12:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2020 16:21:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Motosiklet ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]