Son dakika haberi | MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Son dakika haberi | MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

02.10.2022 14:53
Son dakika haberi | MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir polisi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verildiğini, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir polisi şehit eden PKK/ YPG'li teröristlere derhal karşılık verildiğini, 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine ateş açan ve bir kahraman polisimizi şehit eden PKK/YPG'li teröristlere derhal karşılık verilerek 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Emniyet Teşkilatına başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.


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Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | MSB: 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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