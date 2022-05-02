Son dakika haberi! Muğla'da motosikletin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Muğla'da motosikletin çarptığı yaya öldü

02.05.2022 21:39
Son dakika haberi! Muğla'da motosikletin çarptığı yaya öldü

Son dakika habere göre Muğla'nın Ula ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Muğla'nın Ula ilçesinde, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

Ömer Bora T'nin kullandığı 34 ED 4091 plakalı motosiklet, Muğla- Fethiye kara yolunun Çıtlık mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Turgut Kavasoğlu'na (91) çarptı.

Kavasoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavasoğlu'nun cenazesi devlet hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

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Bora Füzesi, Fethiye, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Muğla'da motosikletin çarptığı yaya öldü - Son Dakika


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